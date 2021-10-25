17-летняя российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой победный прокат в произвольной программе на Гран-при США, который судьи оценили в 154,68 баллов.



«Мы сократили сложность контента до одного четверного. Это лёгкий вариант. Рада, что удалось откатать чисто, но хочу делать больше четверных. Сейчас я не в лучшей форме. В лучшей форме я была на контрольных прокатах в Челябинске. Постараюсь вернуть её и отобраться на Олимпиаду», — сказала Трусова во время общения с американским корреспондентом в «кисс-энд-край».



Благодаря результату в 77,69 балла в короткой программе Трусова набрала в общей сложности 232,37 балла, тем самым выиграв Гран-при США. Второй стала Дарья Усачёва (217,31), также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе.



Кореянка Ён Ю (216,97) благодаря успешному выступлению в произвольной программе сумела потеснить с пьедестала ещё одну россиянку Ксению Синицыну (205,76), не допустившую ошибок в своём прокате.

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