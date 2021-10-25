Ягудин высказался о золотой медали Трусовой на Гран-при США

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о победе россиянки Александры Трусовой на первом этапе Гран-при Skate America.



«Поздравляем нашу страну с золотом и серебром на первом этапе серии Гран-при. Золото — Саша Трусова. Да, травма. Некоторые специалисты сомневались, что Саша вообще будет выступать на этом турнире. Но, мне кажется, они с тренерским штабом планомерно шли и каждый день анализировали ситуацию.

Много было третьих мест в карьере у Саши: чемпионат Европы, финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат мира. Поздравляем с золотом», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

За свой прокат в произвольной программе Трусова получила 154,68 балла, что позволило ей занять первое место. Благодаря результату в 77,69 балла в короткой программе Трусова набрала в общей сложности 232,37 балла, тем самым выиграв Гран-при США. Второй стала Дарья Усачёва (217,31), также тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе.