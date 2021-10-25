Трусова: за последние пару лет я сильно изменилась. С каждым сезоном становлюсь сильнее

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова подвела итоги своим выступлениям на Гран-при США, где ей удалось завоевать золотую медаль, набрав в общей сложности 232,37 балла.
«Я довольна своими прокатами. Хочется показывать более сложный контент и в короткой, и в произвольной, но в целом я рада. Сегодня волновалась из-за того, что подготовка получилась не совсем полноценной, не было достаточного количества прокатов программы. Мы планировали делать три четверных, но было слишком мало времени на подготовку. Даже с одним четверным я сегодня каталась впервые после травмы.
Сейчас у меня будет несколько выходных, а затем вернусь к тренировкам. Хочу усложнять контент, а также работать над дорожками и вращениями.
За последние пару лет я сильно изменилась — и внутренне, и внешне. Познакомилась с разными тренерскими подходами, получила большой опыт. Думаю, с каждым сезоном я становлюсь сильнее», — сказала Трусова на пресс-конференции после победы на этапе Гран-при в США.
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