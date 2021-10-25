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Тутберидзе показала фото с Трусовой и Усачёвой с золотом и серебром за этап Гран-при в США

Тутберидзе показала фото с Трусовой и Усачёвой с золотом и серебром за этап Гран-при в США
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Тутберидзе обнимает своих учениц Александру Трусову и Дарью Усачёву, которые на этапе Гран-при в США завоевали золото и серебро соответственно.

«Skate America. Работаем дальше», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Александра Трусова исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком, а именно лутцем. Дарья Усачёва по итогам двух прокатов уступила ей чуть более 15 баллов.

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