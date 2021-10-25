Источник: Валиева и Туктамышева получат визы и вылетят на Гран-при в Канаду в ночь на 26-е

Российские фигуристки Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, которые заявились на этап Гран-при в Ванкувере (Канаде), сегодня, 25 октября, получат визы и вылетят в страну в ночь на вторник, 26 октября. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что паспорта с визами пока не получили Валиева, Туктамышева, Алёна Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов, а также тренеры Алексей Мишин и Евгений Рукавицын. Этап Гран-при в Ванкувере под названием Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.

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