«В Америке не хотели видеть первые два места у русских». Гербольдт — о Гран-при в США

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала итоги этапа Гран-при в США в женском одиночном катании. Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой. Третьей стала кореянка Ён Ю.
«Для нас этап Гран-при в США закончился успешно. Что касается упрощения контента Трусовой, то все ещё будут прибавлять, тренеры лучше знают, какой контент надо делать. В любом случае, упростить всегда можно, а сейчас надо накатывать более сложный. Идея костюма Трусовой подходит к программе, но, может, не совсем подходит Саше. Двоякое впечатление о костюме.
Иностранные болельщики пишут, что Усачёва несправедливо опередила Ён Ю? Там нужно много чего смотреть, не только прыжками побеждают. Думаю, в Америке не очень хотели видеть первое и второе место у русских девушек. Если бы была возможность, они бы сделали так, чтобы этого не произошло.
Многие девочки понравились, все ещё будут прибавлять, на сегодняшний день Ён Ю может попробовать составить конкуренцию нашим девочкам. А чтобы мы её боялись — скорее нет, чем да», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 октября 2021
-
12:42
-
12:41
-
12:10
-
11:45
-
11:33
-
10:52
-
10:26
-
10:18
-
10:11
-
09:18
-
07:58
-
07:52
-
07:42
-
07:27
-
02:31
-
02:06
-
01:57
-
01:50
-
01:45
-
00:53
- 24 октября 2021
-
22:56
-
22:45
-
20:49
-
17:49
-
13:26
-
13:15
-
12:08
-
12:03
-
11:57
-
11:03
-
10:07
-
09:48
-
09:32
-
09:31
-
07:13