«В Америке не хотели видеть первые два места у русских». Гербольдт — о Гран-при в США

Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала итоги этапа Гран-при в США в женском одиночном катании. Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой. Третьей стала кореянка Ён Ю.

«Для нас этап Гран-при в США закончился успешно. Что касается упрощения контента Трусовой, то все ещё будут прибавлять, тренеры лучше знают, какой контент надо делать. В любом случае, упростить всегда можно, а сейчас надо накатывать более сложный. Идея костюма Трусовой подходит к программе, но, может, не совсем подходит Саше. Двоякое впечатление о костюме.

Иностранные болельщики пишут, что Усачёва несправедливо опередила Ён Ю? Там нужно много чего смотреть, не только прыжками побеждают. Думаю, в Америке не очень хотели видеть первое и второе место у русских девушек. Если бы была возможность, они бы сделали так, чтобы этого не произошло.

Многие девочки понравились, все ещё будут прибавлять, на сегодняшний день Ён Ю может попробовать составить конкуренцию нашим девочкам. А чтобы мы её боялись — скорее нет, чем да», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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