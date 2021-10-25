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Железняков — о Трусовой: говорил, что ребёнок не в своей тарелке. Сейчас ей комфортно

Железняков — о Трусовой: говорил, что ребёнок не в своей тарелке. Сейчас ей комфортно
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал победу Александры Трусовой на этапе Гран-при в США.

«Я считаю так: так выступить, учитывая её серьёзную травму… Ну, умница! Что тут обсуждать? Я говорил, что ребёнок не в своей тарелке. Сейчас она уверена в себе и я вижу, как ей комфортно. Она заходит ко мне на урок и мы искренне друг другу улыбаемся. Фальш я чувствую сразу — его нет. Она находится в своей спортивной семье. Я очень рад за неё.

Саша имеет природную физическую силу, а наше внутреннее состояние очень серьёзно отражается на физическом. Сейчас она эмоционально устойчива, и это дает ей огромный плюс в стартах», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

На этапе Гран-при в США Александра Трусова исполнила произвольную программу с одним четверным прыжком — лутцем. Ещё одна россиянка Дарья Усачёва по итогам двух прокатов стала второй.

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