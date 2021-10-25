Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе Кубка России в Сочи

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин захватили лидерство на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи после ритм-танца. За свой прокат спортсмены получили от судей 79,25 балла.



Второй результат показали Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (66,81 балла), третий — Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов (64,79 балла).



В ритм-танце среди юниоров, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, первенствовали Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.



Произвольный танец фигуристы представят сегодня, 25 октября.



Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин – 79,25

2. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев – 66,81

3. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов – 64,79.