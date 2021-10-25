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Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе Кубка России в Сочи

Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на этапе Кубка России в Сочи
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин захватили лидерство на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи после ритм-танца. За свой прокат спортсмены получили от судей 79,25 балла.

Второй результат показали Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (66,81 балла), третий — Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов (64,79 балла).

В ритм-танце среди юниоров, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта, первенствовали Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Произвольный танец фигуристы представят сегодня, 25 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин – 79,25
2. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев – 66,81
3. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов – 64,79.

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