Танцоры Худайбердиева и Базин с большим отрывом выиграли этап Кубка России в Сочи
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Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. По итогам ритмического и произвольного танца спортсмены набрали 198,02 балла. Второе место заняли Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, третье – Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов.
Также сегодня, 25 октября на этапе в Сочи свои короткие программы представят женщины, в состав участниц вошли Софья Самоделкина, Софья Муроваьёва, Елизавета Нугуманова и другие.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Танцы на льду. Итоги
1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин – 198,02 балла
2. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев – 167,75
3. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов – 163,36.
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