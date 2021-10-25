Танцоры Худайбердиева и Базин с большим отрывом выиграли этап Кубка России в Сочи

Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями третьего этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. По итогам ритмического и произвольного танца спортсмены набрали 198,02 балла. Второе место заняли Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, третье – Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов.

Также сегодня, 25 октября на этапе в Сочи свои короткие программы представят женщины, в состав участниц вошли Софья Самоделкина, Софья Муроваьёва, Елизавета Нугуманова и другие.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Танцы на льду. Итоги

1. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин – 198,02 балла

2. Ангелина Лазарева / Максим Прокофьев – 167,75

3. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов – 163,36.