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Александра Трусова объяснила уход от Евгения Плющенко

Александра Трусова объяснила уход от Евгения Плющенко
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Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о своём уходе от двукратного олимпийского чемпиона, а ныне тренера Евгения Плющенко.

Напомним, Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020, после сезона-2020/2021 спортсменка вернулась к прежнему тренеру.

«Моё решение о смене тренера? Я всегда принимаю решения сама, ни о чём не жалею. Считаю, что мне больше подходит Этери Георгиевна», — приводит слова Трусовой «Спорт-Экспресс».

Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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