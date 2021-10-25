«Назвать успехом не могу». Ирина Роднина – о победе Трусовой на этапе Гран-при в США

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о выступлении российских фигуристок на первом этапе серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). Победу одержала Александра Трусова, Дарья Усачёва стала второй, Ксения Синицына — пятой.

«Это – один из этапов Кубка мира. Называть это каким-то колоссальным успехом я не могу. Успех – это чемпионат страны, чемпионат Европы, чемпионат мира, Олимпийские игры. У нас как минимум 11 этапов Кубка мира… Нужно подождать хотя бы до чемпионата России, когда будет определяться команда сборной страны, которая поедет на чемпионат Европы. По его результатам будет формироваться команда, которая поедет на Олимпийские игры. Давайте хотя бы дождёмся», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».