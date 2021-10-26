Инна Гончаренко подробно разобрала выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в США

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала выступление россиянки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США.

Трусова, несмотря на травму ноги, одержала победу, более чем на 15 баллов опередив соотечественницу Дарью Усачёву по итогам двух прокатов. Из произвольной программы Александры убрали четыре четверных прыжка из пяти.

«И короткая, и произвольная программы Саши в Лас-Вегасе были выполнены чисто, без помарок и срывов — это важно. Многие сейчас говорят о лёгком варианте её программ, но что значит лёгкий вариант? Назовите мне навскидку ещё одну фигуристку, которая сегодня прыгает четверной лутц с руками наверх? Я лично затрудняюсь и поэтому никак не могу назвать её программу лёгкой.

В США Трусова показала один из вариантов своей программы, поскольку и она, и её тренерский штаб хорошо понимают, что нужно поэтапно, постепенно подвести спортсмена к основному старту — Играм в Пекине. Каким может быть вариант произвольной программы Саши, мы увидели на контрольных прокатах. И считаю, что в США она прокаталась прекрасно — всё было сделано грамотно, был выбран разумный вариант, и первое место было занято. Да, травм, к сожалению, не удаётся избегать никому, но это спорт, и тут по-другому не бывает», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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