Александр Смирнов считает, что Тарасовой и Морозову нужно улучшить произвольную программу

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов прокомментировал победу российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Гран-при США в Лас-Вегасе.
«Женя и Вова выдали один из лучших своих прокатов короткой. А вот произвольную им надо подтянуть, на крупных стартах это может стать проблемой и помешать удержать лидерство.
Дима Козловский с Сашей Бойковой уже с короткой чувствовали себя не в своей тарелке. Сказываются нервы, не знаю с чем, правда, это связано. На тренировках я видел, как они отлично готовы. Возможно, сказалась акклиматизация, возможно, маленькая площадка», — приводит слова Смирнова «Известия».
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