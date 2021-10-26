Инна Гончаренко дала совет Майе Хромых, которая победила Анну Щербакову в Будапеште

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко дала совет фигуристке Майе Хромых, которая на турнире в Будапеште, состоявшемся ранее в октябре, победила чемпионку мира 2021 года Анну Щербакову.

«Всё течет, всё меняется, Майе надо бороться. Надо барахтаться, как та лягушка в кувшине, и сбивать свой кусочек масла. По работе и награда будет. Зачастую всё складывается непредсказуемо: травмы, различные другие ситуации.

Хромых впечатляет и по качеству четверных, и по подаче. Человек хочет – человек атакует. Это напрямую относится к Хромых. Безусловно, в этом сезоне будет расти её вторая оценка, потому что она ещё будет вкатываться. Она уже показывает широкое уверенное катание, при этом она доносит до нас именно свой стиль катания, который она прочувствовала. Его отличительные черты – длинные мягкие руки и то самое широкое катание. Судьи будут оценивать его по-другому», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости Спорт».

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