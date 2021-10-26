Самоделкина выиграла этап Кубка России в Сочи, Самодурова — 5-я, Нугуманова — 11-я

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования женщин. Победу в них одержала воспитанница ЦСКА Софья Самоделкина, в сумме набравшая 225,95 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», третьей стала Вероника Яметова, представляющая Свердловскую область.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Женщины. Итоги

1. Софья Самоделкина — 225,95 балла

2. Софья Муравьёва — 214,82

3. Вероника Яметова — 205,03

4. Вероника Петеримова — 190,60

5. Софья Самодурова — 183,65

6. Анастасия Гулякова – 176,96

7. Валерия Костина – 176,19

8. Станислава Молчанова – 172,18

9. Дарья Третьякова – 166,73

10. Мария Пулина – 163,23

11. Елизавета Нугуманова – 159,22.