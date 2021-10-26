Евгения Медведева — Дане Милохину: если прыгнешь тройной аксель, я уйду в тиктокеры

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и её партнёр по проекту «Ледниковый период» – популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин рассказали порталу Sport24, какие прыжки планируют освоить для будущих выступлений.

Милохин: Нужен аксель. Перекидной — это же детское, кому он нужен. Нам нужен аксель, мы пытаемся. Женя тоже учится, не умеет пока.

Медведева: Нет, на самом деле это не шутка. Я за свою карьеру разучилась прыгать двойные. Я делала сначала одинарные, потом сразу тройной. Так что прыгнуть аксель — это равноценно тому, что он прыгнет. Я не понимаю, где на нём раскрываться. Поэтому параллельно с Даней учу этот одинарный аксель. Думаю, что к концу проекта у нас получится.

Милохин: Подожди, мы будем делать тройной?

Медведева: Ну, если ты прыгнешь тройной аксель, то я уйду в тиктокеры.

Милохин: Договорились.

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