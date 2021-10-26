Медведева — о Милохине: я просто на нём хайплюсь

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и её партнёр по проекту «Ледниковый период», популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин рассказали порталу Sport24, как относятся к тому, что Медведева набирает популярность в TikTok.
Медведева: Как это работает? Я вообще не понимаю!
Милохин: У чего, у одинаковых роликов?
Медведева: Я просто на нём хайплюсь.
Милохин: Да, она на мне хайпится и всё. На самом деле мне просто за это заплатили. Да нет (смеётся и обнимает Женю). Но вообще я даже не замечал.
Медведева: Серьёзно, на нашем с тобой самом первом танце уже 13 миллионов просмотров.
Милохин: Ожидаемо.
Медведева: На самом деле мы снимаем TikTok только тогда, когда он хочет. Очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу.
Милохин: Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась.
- 26 октября 2021
-
19:18
-
18:49
-
18:21
-
17:14
-
15:44
-
15:28
-
12:18
-
09:56
-
09:03
-
08:55
-
07:43
- 25 октября 2021
-
23:53
-
22:44
-
21:49
-
21:00
-
20:47
-
19:53
-
16:55
-
15:30
-
15:10
-
14:40
-
12:42
-
12:41
-
12:10
-
11:45
-
11:33
-
10:52
-
10:26
-
10:18
-
10:11
-
09:18
-
07:58
-
07:52
-
07:42
-
07:27