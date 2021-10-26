Медведева — о Милохине: я просто на нём хайплюсь

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и её партнёр по проекту «Ледниковый период», популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин рассказали порталу Sport24, как относятся к тому, что Медведева набирает популярность в TikTok.

Медведева: Как это работает? Я вообще не понимаю!

Милохин: У чего, у одинаковых роликов?

Медведева: Я просто на нём хайплюсь.

Милохин: Да, она на мне хайпится и всё. На самом деле мне просто за это заплатили. Да нет (смеётся и обнимает Женю). Но вообще я даже не замечал.

Медведева: Серьёзно, на нашем с тобой самом первом танце уже 13 миллионов просмотров.

Милохин: Ожидаемо.

Медведева: На самом деле мы снимаем TikTok только тогда, когда он хочет. Очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу.

Милохин: Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась.