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Мишина и Галлямов уверенно лидируют после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи

Мишина и Галлямов уверенно лидируют после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи
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В Сочи на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию состоялись прокаты коротких программ у пар. По их итогам лидерство захватили действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, замыкают тройку лучших Алина Соловьёва и Елисей Иванов.

Произвольную программу фигуристы исполнят завтра, 27 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 78,89 балла
2. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – 69,95
3. Алина Соловьёва и Елисей Иванов – 69,70
4. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев – 66,93
5. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 66,39
6. Полина Костюкович и Алексей Брюханов – 66,39
7. Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов – 60,42
8. Дарья Бояринцева и Максим Шагалов – 55,75.

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