Мишина и Галлямов уверенно лидируют после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи

В Сочи на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию состоялись прокаты коротких программ у пар. По их итогам лидерство захватили действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, замыкают тройку лучших Алина Соловьёва и Елисей Иванов.

Произвольную программу фигуристы исполнят завтра, 27 октября.

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 78,89 балла

2. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – 69,95

3. Алина Соловьёва и Елисей Иванов – 69,70

4. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев – 66,93

5. Ксения Ахантьева и Валерий Колесов – 66,39

6. Полина Костюкович и Алексей Брюханов – 66,39

7. Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов – 60,42

8. Дарья Бояринцева и Максим Шагалов – 55,75.