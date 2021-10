Алёна Косторная поменяла обе программы перед выступлением на этапе Гран-при в Канаде

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная изменила обе программы после третьего места на международном турнире серии «челленджер» Finlandia Trophy, сообщает сайт «Матч ТВ».

Отмечается, что теперь подопечная Этери Тутберидзе в короткой программе будет кататься под композицию New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под песню Lovely Билли Айлиш. Ранее под песню Айлиш Косторная выступала на шоу «Чемпионы на льду».

На Finlandia Trophy короткую программу Косторная исполняла под I Am The One в исполнении Бет Харт, а произвольную — под композицию «Зима» Антонио Вивальди.

Ближайший старт Косторной состоится на этапе серии Гран-при в Канаде, который пройдёт с 29 по 31 октября.