МИД РФ — Трусовой: Саша, ты наша героиня!

В официальном «твиттере» Министерства иностранных дел Российской Федерации появился пост, посвящённый российской фигуристке Александре Трусовой. В минувшие выходные она одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США), более чем на 15 баллов опередив ближайшую преследовательницу, которой стала другая россиянка Дарья Усачёва.

«Российская звезда фигурного катания Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Америке и завоевала сердца болельщиков! Она перенесла травму, но исполнила захватывающий четверной прыжок и… выиграла! Русская ракета заработала 232,37 балла. Саша, ты наша героиня!» — отмечается в сообщении в «твиттере» МИД РФ.

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