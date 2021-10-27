МИД РФ — Трусовой: Саша, ты наша героиня!

В официальном «твиттере» Министерства иностранных дел Российской Федерации появился пост, посвящённый российской фигуристке Александре Трусовой. В минувшие выходные она одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (США), более чем на 15 баллов опередив ближайшую преследовательницу, которой стала другая россиянка Дарья Усачёва.
«Российская звезда фигурного катания Александра Трусова выиграла этап Гран-при в Америке и завоевала сердца болельщиков! Она перенесла травму, но исполнила захватывающий четверной прыжок и… выиграла! Русская ракета заработала 232,37 балла. Саша, ты наша героиня!» — отмечается в сообщении в «твиттере» МИД РФ.
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