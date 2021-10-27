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Фигурное катание: расписание Skate Canada 2021

Фигурное катание: расписание Skate Canada 2021
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В Ванкувере (Канада) пройдёт второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер. Расписание соревнований
29 октября. Начало — 23:00 мск. Спортивные пары (короткая программа).

30 октября
0:35. Мужчины (короткая программа).
3:00. Танцевальные пары (ритм-танец).
4:45. Женщины (короткая программа).
23:00. Спортивные пары (произвольная программа).

31 октября
0:45. Мужчины (произвольная программа).
3:30. Танцевальные пары (произвольный танец).
5:30. Женщины (произвольная программа).

1 ноября. 0:00 — показательные выступления.

Российские участники Skate Canada
Женщины: Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.
Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко.
Танцевальные пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.
Спортивные пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

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