Фигурное катание: расписание Skate Canada 2021

В Ванкувере (Канада) пройдёт второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Гран-при. Второй этап. Skate Canada. Ванкувер. Расписание соревнований

29 октября. Начало — 23:00 мск. Спортивные пары (короткая программа).

30 октября

0:35. Мужчины (короткая программа).

3:00. Танцевальные пары (ритм-танец).

4:45. Женщины (короткая программа).

23:00. Спортивные пары (произвольная программа).

31 октября

0:45. Мужчины (произвольная программа).

3:30. Танцевальные пары (произвольный танец).

5:30. Женщины (произвольная программа).

1 ноября. 0:00 — показательные выступления.

Российские участники Skate Canada

Женщины: Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева.

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Танцевальные пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Спортивные пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

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