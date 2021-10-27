Глава «Самбо-70» Лайшев: ничего не слышал о переломе стопы у Трусовой

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слухи о том, что российская фигуристка Александра Трусова, которая на минувшей неделе выиграла этап Гран-при в США, якобы выступала с переломом стопы. Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Трусова выиграла Skate America с переломом стопы.

«Не располагаю информацией о переломе стопы у Александры Трусовой. Ничего не слышал об этом», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Трусова по итогам двух прокатов более чем на 15 баллов опередила соотечественницу Дарью Усачёву.

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