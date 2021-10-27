«Идиотские домыслы и враньё». Тарасова — о слухах, что Трусова победила с переломом стопы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о том, что российская фигуристка Александра Трусова, которая на минувшей неделе выиграла этап Гран-при в США, якобы выступала с переломом стопы. Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Трусова выиграла Skate America с переломом стопы.

«Я в это не верю. Это всё вранье, это всё ваши идиотские домыслы. С переломом нельзя прыгать четверной лутц. Понимаете? Он не получится», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Трусова по итогам двух прокатов более чем на 15 баллов опередила соотечественницу Дарью Усачёву.

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