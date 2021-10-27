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16-летний Даниил Самсонов снялся с этапа Гран-при в Японии

16-летний Даниил Самсонов снялся с этапа Гран-при в Японии
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Фигурист из группы Этери Тутберидзе Даниил Самсонов пропустит этап Гран-при в Японии. Имя 16-летнего спортсмена исчезло из стартового листа соревнований, который был опубликован на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Причины такого решения не сообщаются, однако, скорее всего, ею стала травма — именно из-за повреждения Даниил не смог выступить на этапе Гран-при в США, который прошёл в минувшие выходные.

Даниил Самсонов — бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2020), бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров, двукратный чемпион России среди юниоров.

Этап Гран-при в Японии пройдёт с 12 по 14 ноября в Токио. Россию на турнире в мужских соревнованиях представят Александр Самарин и Макар Игнатов.

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