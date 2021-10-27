Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин: у Трусовой акцент смещён на рекорды, хотя важна только медаль

Ягудин: у Трусовой акцент смещён на рекорды, хотя важна только медаль
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о желании Александры Трусовой прыгать четверные.

«Трусова — девочка амбициозная, наблюдаю за ней не первый год. Но, к сожалению, в ней есть желание много прыгать, ставить рекорды. Но ни рекорды, ни количество четверных в программе не заменят отлива медали у тебя на шее. Особенно в олимпийский сезон. Например, были новости, что Камила Валиева поставила какие-то рекорды… Это всё неважно. Важна только медаль, с которой ты уезжаешь с турнира.

Круто, что Саша не говорит: «Ой, я боюсь, я сделаю только один или два квада». Но всё равно важно найти середину, а у неё акцент смещён на какие-то рекорды. Лучше выигрывать», — приводит слова Ягудина Sport24.

Трусова проявила феноменальный характер на Гран-при. Американцы аплодировали стоя Трусова проявила феноменальный характер на Гран-при. Американцы аплодировали стоя
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021