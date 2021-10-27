Ягудин: у Трусовой акцент смещён на рекорды, хотя важна только медаль
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о желании Александры Трусовой прыгать четверные.
«Трусова — девочка амбициозная, наблюдаю за ней не первый год. Но, к сожалению, в ней есть желание много прыгать, ставить рекорды. Но ни рекорды, ни количество четверных в программе не заменят отлива медали у тебя на шее. Особенно в олимпийский сезон. Например, были новости, что Камила Валиева поставила какие-то рекорды… Это всё неважно. Важна только медаль, с которой ты уезжаешь с турнира.
Круто, что Саша не говорит: «Ой, я боюсь, я сделаю только один или два квада». Но всё равно важно найти середину, а у неё акцент смещён на какие-то рекорды. Лучше выигрывать», — приводит слова Ягудина Sport24.
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