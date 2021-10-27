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Стал известен точный диагноз фигуристки Александры Трусовой

Стал известен точный диагноз фигуристки Александры Трусовой
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Диагноз российской фигуристки Александры Трусовой звучит как стрессовый перелом одной из костей стопы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

О травме спортсменки стало известно незадолго до первого этапа Гран-при в США. В Лас-Вегасе Трусова чисто откатала обе программы и одержала убедительную победу, безошибочно исполнив четверной лутц в произвольной.

По данным американского журналиста Филиппа Херша, Александра и тренерский штаб Этери Тутберидзе до последнего обсуждали возможность отказа от участия в соревнованиях. Позже заслуженный тренер России Татьяна Тарасова резко отреагировала на слухи о том, что Трусова выступала в США с переломом ноги.

Следующим турниром для Трусовой должен стать четвёртый этап серии Гран-при, который состоится с 12 по 14 ноября в Токио.

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