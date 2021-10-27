Врач рассказал о сроках восстановления после травмы, с которой выступала Трусова

Спортивный врач и главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий рассказал, какой период занимает восстановление после травм, с которой выступала российская фигуристка Александра Трусова. Ранее «Чемпионату» стало известно, что у Трусовой стрессовый перелом одной из костей стопы.

«Что касается полного восстановления, существует несколько рекомендаций по лечению данных переломов: консервативное и оперативное. Спортсменам чаще всего производят операцию: либо ставят штифт внутрь кости, либо пластину снаружи кости. На мой взгляд, предпочтительнее поставить штифт — в таком случае кость заживает намного лучше, да и в дальнейшем доставляет меньше дискомфорта. Полное восстановление с момента операции занимает около двух-трёх месяцев.

Если говорить о будущем, всё же усталостный перелом является хроническим процессом, а не острым. Если поставить штифт, то вероятность рецидива практически нулевая. Но при консервативном лечении, конечно, вероятность рецидива сохраняется. Профессиональные футболисты, например, практически в 100% случаев делают операцию.

Насколько опасно было выступать с такой травмой? К сожалению, не знаю всех нюансов, поэтому ничего не могу сказать. Но зная, что у тебя такая травма, и выйти на лёд… Это заслуживает отдельной медали. Трусова — герой! Могу лишь поаплодировать! Обычный человек даже ходить не будет, а она выступила и победила. Поймите, даже если не болит, но при этом вы знаете, что есть перелом, то с большой долей вероятности не сможете наступить на ногу. Видимо, она настолько хотела победить, что проявила героическую смелость. Представьте, насколько психологически ей было тяжело, как это давило… Я знаю, как футболисты восстанавливаются: в первое время после операции они даже лишний раз боятся наступить на ногу… Это подсознательная боязнь. Снимаю шляпу перед Трусовой», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.