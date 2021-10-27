«Хруст, который многих шокирует». Спортивный врач рассказал о травме Александры Трусовой

Спортивный врач и главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий высказался о травме, с которой выступала российская фигуристка Александра Трусова. Ранее «Чемпионату» стало известно, что у Трусовой стрессовый перелом одной из костей стопы.
«Cтрессовый перелом одной из костей стопы — это с вероятностью в 90% перелом пятой плюсневой кости. Это самая маленькая из плюсневых костей, но при этом она испытывает максимальную нагрузку. Поймите, проблема усталостных переломов в том, что они принципиально отличаются от обыкновенных. При травматическом переломе происходит воздействие силы, на которую кость попросту не рассчитана. С усталостными переломами ситуация обстоит иначе: за счёт гипернагрузок нарушается питание кости и она, как следствие, становится более хрупкой — в таком случае кость ломается даже под обыкновенной нагрузкой.
При переломе пятой плюсневой кости человек слышит хруст, который многих шокирует. Довольно часто усталостные переломы протекают с менее выраженной болевой симптоматикой, так как нарушается микроциркуляция и начинают отмирать нервы. Чаще всего это проявляется небольшой локальной болезненностью, которая значительно менее выражена, чем при обычных переломах», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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