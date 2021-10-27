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Алексей Ягудин высказался о работе с Евгенией Медведевой в роли комментатора

Алексей Ягудин высказался о работе с Евгенией Медведевой в роли комментатора
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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил опыт комментирования фигурного катания вместе с Евгенией Медведевой.

«Первая фраза, которую она сказала, когда увидела меня: «О-о-о, так я ни одного слова и не скажу». Бывает, что я очень много говорю, да. Но в итоге мы просто определились, когда кто говорит, поворачивались друг к другу, глядя на прокат спортсмена, и всё было понятно. Например, у Жени появилась какая-то мысль, она нажимает на кнопочку, чтобы включился микрофон, говорит, потом уже я добавляю. Или наоборот. А Александр Гришин, как всегда, подводил итог.

У нас в эфире были абсолютно разные поколения фигурного катания: настоящее — Женя Медведева, далёкое прошлое — я. Мне было даже самому интересно услышать мнение Жени», — приводит слова Ягудина Sport24.

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