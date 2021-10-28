Медведева заботилась о Милохине, Зайцев разрывал платье на Домниной. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки пятого выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В этом сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место займут Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё двое будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.



Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о новом номере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, которые вместе выступают в телешоу «Ледниковый период». В пятом эпизоде Медведева и Милохин откатались под музыку «Журавль по небу летит» из фильма «Бумбараш».



«Во время проката пела, как могла. Очень люблю этот фильм. Данька очень прибавил. Даня, ты катаешься свободно, обрати внимание на вторую оценку. Я выступала в роли добрятины, но ты уже можешь себе это позволить. Скорость огромная, скоба, которую ты сделал, была просто изумительная. Не каждый это может понять. Вы такие забавные оба. Вам так нравится делать то, что вы делаете. Это видно», — приводит слова Тарасовой Sport24.



Лучшие кадры с 5-го выпуска ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.