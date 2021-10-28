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Гончаренко — о травме Трусовой: вы представляете, что такое перелом и как с ним выступать?

Гончаренко — о травме Трусовой: вы представляете, что такое перелом и как с ним выступать?
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала слухи о том, что российская фигуристка Александра Трусова, которая на минувшей неделе выиграла этап Гран-при в США, якобы выступала с переломом стопы. Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Трусова выиграла Skate America с переломом стопы.

«Я не имею информации, что у Трусовой был перелом стопы. Вы вот так, на минуточку, себе представляете, что такое перелом и как можно с ним выступать? Вот лично я представляю! Глупо комментировать такие слухи, не имея подтверждений от врачей», — цитирует Гончаренко Eurostavka.

Напомним, на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Трусова по итогам двух прокатов более чем на 15 баллов опередила соотечественницу Дарью Усачёву.

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