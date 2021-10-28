Гончаренко — о травме Трусовой: вы представляете, что такое перелом и как с ним выступать?

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала слухи о том, что российская фигуристка Александра Трусова, которая на минувшей неделе выиграла этап Гран-при в США, якобы выступала с переломом стопы. Ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Трусова выиграла Skate America с переломом стопы.
«Я не имею информации, что у Трусовой был перелом стопы. Вы вот так, на минуточку, себе представляете, что такое перелом и как можно с ним выступать? Вот лично я представляю! Глупо комментировать такие слухи, не имея подтверждений от врачей», — цитирует Гончаренко Eurostavka.
Напомним, на этапе Гран-при в Лас-Вегасе Трусова по итогам двух прокатов более чем на 15 баллов опередила соотечественницу Дарью Усачёву.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 октября 2021
-
11:09
-
11:09
-
10:54
-
09:24
-
09:00
-
07:42
- 27 октября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:18
-
20:09
-
20:05
-
19:39
-
17:26
-
16:54
-
14:55
-
14:15
-
12:58
-
12:19
-
12:16
-
10:19
-
07:59
-
07:55
-
07:48
-
07:42
-
00:59
- 26 октября 2021
-
23:12
-
19:43
-
19:18
-
18:49
-
18:21
-
17:14
-
15:44
-
15:28
-
12:18
-
09:56