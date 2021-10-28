Сергей Воронов стал главным тренером сборной Казахстана
Поделиться
Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Воронов возглавил сборную Казахстана по фигурному катанию. О завершении профессиональной карьеры 34-летний спортсмен объявил в сентябре 2020 года.
«Для меня большая честь работать в Казахстане. Это большая ответственность, и мне очень приятно находиться здесь», — цитирует Воронова Zakon.kz.
Сергей Воронов — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2015, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy (2017). Победитель турниров серии «челленджер» Finlandia Trophy (2014) и мемориала Непелы (2016).
Комментарии
- 28 октября 2021
-
17:02
-
16:33
-
13:27
-
11:09
-
11:09
-
10:54
-
09:24
-
09:00
-
07:42
- 27 октября 2021
-
22:37
-
22:24
-
22:18
-
20:09
-
20:05
-
19:39
-
17:26
-
16:54
-
14:55
-
14:15
-
12:58
-
12:19
-
12:16
-
10:19
-
07:59
-
07:55
-
07:48
-
07:42
-
00:59
- 26 октября 2021
-
23:12
-
19:43
-
19:18
-
18:49
-
18:21
-
17:14
-
15:44
Партнерский контент