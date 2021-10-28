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Сергей Воронов стал главным тренером сборной Казахстана

Сергей Воронов стал главным тренером сборной Казахстана
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Бывший российский фигурист, а ныне тренер Сергей Воронов возглавил сборную Казахстана по фигурному катанию. О завершении профессиональной карьеры 34-летний спортсмен объявил в сентябре 2020 года.

«Для меня большая честь работать в Казахстане. Это большая ответственность, и мне очень приятно находиться здесь», — цитирует Воронова Zakon.kz.

Сергей Воронов — серебряный призёр чемпионата Европы 2014 года, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2015, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2014/2015, серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), двукратный чемпион России (2008, 2009), победитель турнира серии Гран-при NHK Trophy (2017). Победитель турниров серии «челленджер» Finlandia Trophy (2014) и мемориала Непелы (2016).

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