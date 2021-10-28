Михаил Коляда: даже если все будут катать «Шиндлера», это будут очень разные истории

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о произвольной программе на сезон-2021/2022, поставленной под саундтрек из фильма «Список Шиндлера». Коляда отметил, что его не смущает то, что эту музыку часто используют другие фигуристы, а на турнире в Финляндии композиция и вовсе звучала два раз подряд – сначала для Коляды, а затем для американца Джейсона Брауна.



«Если говорить о Джейсоне, то я увидел две абсолютно разные истории в плане хореографии, подачи, эмоции. Насчёт других фигуристов, думаю, что каждый спортсмен представляет своё видение, своё чувство музыки. И, естественно, они вообще не похожи друг на друга. Даже если все двадцать человек на турнире будут катать «Шиндлера» друг за другом, всё равно это будут очень разные истории.



В этой программе у меня такое видение, что я непосредственно сам Оскар. Показываю, как он проживал, переживал эту историю. Показываю, что через боль, через страдания в конечном итоге он смог помочь многим людям. И программа эта, скорее, героическая — она о великом поступке одного человека, который пытается сломать систему, но где-то получается, где-то нет. И в ней есть внутренний какой-то конфликт. Вот так я вижу. И как раз это и показываю», — приводит слова Коляды Olympics.