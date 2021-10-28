Фигурист Пётр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Дениса Тена

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане фигуристы завершили выступления с короткими программами. Лидерство захватил россиянин Пётр Гуменник. Вторую позицию занимает его соотечественник Марк Кондратюк, допустивший падение с четверного лутца. На третьем месте расположился представитель Эстонии Михаил Селевко.

Ещё один российский участник Андрей Мозалёв с двумя падениями (четверной сальхов и тройной аксель) занимает пятое место.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан

Мужчины. Короткая программа

1. Пётр Гуменник (Россия) – 91,84.

2. Марк Кондратюк (Россия) – 84,79.

3. Михаил Селевко (Эстония) – 78,80.

4. Иван Шмуратко (Украина) – 76,94.

5. Андрей Мозалёв (Россия) – 72,76.

6. Ника Эгадзе (Грузия) – 69,65.