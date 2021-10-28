Фигурист Пётр Гуменник лидирует после короткой программы на Мемориале Дениса Тена
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На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане фигуристы завершили выступления с короткими программами. Лидерство захватил россиянин Пётр Гуменник. Вторую позицию занимает его соотечественник Марк Кондратюк, допустивший падение с четверного лутца. На третьем месте расположился представитель Эстонии Михаил Селевко.
Ещё один российский участник Андрей Мозалёв с двумя падениями (четверной сальхов и тройной аксель) занимает пятое место.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан
Мужчины. Короткая программа
1. Пётр Гуменник (Россия) – 91,84.
2. Марк Кондратюк (Россия) – 84,79.
3. Михаил Селевко (Эстония) – 78,80.
4. Иван Шмуратко (Украина) – 76,94.
5. Андрей Мозалёв (Россия) – 72,76.
6. Ника Эгадзе (Грузия) – 69,65.
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