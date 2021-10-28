Николай Колесников выиграл этап Кубка России среди юниоров в Сочи, поднявшись с 8-го места

На третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи завершились соревнования юниоров, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта.
Победу одержал москвич Николай Колесников, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе. Колесников, шедший лишь восьмым после короткой программы, уверенно выиграл произвольную и сумел обойти всех соперников.
Вторым стал Кирилл Андрусик, третьим — Семён Соловьёв. Лидировавший после короткой программы Дмитрий Шелковников не сумел подняться на пьедестал.
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи
Юниоры
1. Николай Колесников (Москва) – 228,97.
2. Кирилл Андрусик (Москва) – 222,47.
3. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) – 217,05.
4. Дмитрий Шелковников (Санкт-Петербург) – 216,49.
5. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 208,97.
6. Тимофей Платонов (Москва) – 204,67.
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