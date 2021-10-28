Траньков: ситуация с визами может повлиять на российских фигуристов на Гран-при Канады

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Канаде. Россию представят Камила Валиева, Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.



«Шансы на то, что Валиева побьёт мировые рекорды 50 на 50, наверное. Смотря, как откатается, есть куда расти. В Финляндии программы не были откатаны чисто, поэтому это не максимум Камилы.



Ей надо откатать в свою силу и всё будет в порядке, тогда её соперницам будет трудно. Если она им даст повод, то, конечно, кто-нибудь может этим воспользоваться.



Если Алиса Лью будет прыгать ультра-си, то, в принципе, она может составить конкуренцию. Она ещё в юниорском возрасте была основной соперницей наших девочек. Всё будет зависеть от её формы, от того контента, который она будет выполнять.



Опасений за качество судейства у меня нет. Почему оно должно быть?



Конечно, ситуация с выдачей виз может повлиять на спортсменов. И на подготовку к турниру. И сейчас вообще всё очень сложно. Сложно с путешествиями вообще, поэтому, конечно, это всё повлияет. Кому дольше лететь на соревнования, тем и сложнее. Потому что не все рейсы есть, не все стыковки удобные, кто-то добирается там по 24 часа до соревнований», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.