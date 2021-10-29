Энберт — о программах Тарасовой и Морозова: заметна рука Глейхенгауза и Тутберидзе в целом

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт рассказал, какие изменения произошли в катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова после перехода к тренеру Этери Тутберидзе.
«Изменения заметил, это сто процентов. Довольно яркие, именно в программах. В технике мы вряд ли увидим серьёзные изменения, потому что это сложившиеся спортсмены. Плюс Максим Траньков перешёл в штаб к Этери Георгиевне вместе с ними. Понятно, что определённый контроль, который был по технический части, остаётся и сейчас. Думаю, в большинстве мы заметим только смену стиля. Она видна, заметна рука Глейхенгауза и Тутберидзе в целом. Для парного катания это что-то новое и интересное.
В чём это выражается? Сложно сказать. В программе, её настроении, постановке и темпе. Просто немного изменилось. Понятно, что все программы чуть-чуть разные, даже у одного и того же спортсмена и постановщика. Но есть определённый почерк. Один и тот же натюрморт десять художников нарисует по-разному. Так и здесь. Даня Глейхенгауз ставит программу, и видно, что это именно его постановка», — приводит слова Энберта Sport24.
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