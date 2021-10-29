Валиева, Косторная и Туктамышева не вышли на тренировку перед Гран-при Канады

Российские фигуристы, из-за проблем с получением виз прибывшие в Канаду позднее ранее запланированного срока, не смогли провести официальную тренировку в Ванкувере за сутки до старта второго этапа серии Гран-при.

«Поскольку из-за проблем с документами некоторые российские фигуристы прибыли на этап Гран-при в Ванкувер позже, чем планировалось, то столкнулись с правилами карантина. Туктамышева, Валиева, Косторная, Игнатов и Семененко должны сегодня вечером потренироваться самостоятельно. Старт соревнований — в пятницу», — написал американский журналист Филип Херш на своей странице в «Твиттере».

«Полагаю, что русские должны пройти 48-часовой карантин по прибытии в Ванкувер, потому что они не вакцинированы в соответствии с канадским законодательством», — добавила двукратная чемпионка мира в парном катании Меган Дюамель.

Соревнования на этапе Гран-при в Канаде начнутся в ночь с 29 на 30 октября мск. Мужчины выйдут на лёд в 0:35, а женщины – в 4:45 мск.