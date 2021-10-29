Пять фигуристок заявили тройной аксель в короткую программу на Skate Canada
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Пять фигуристок из двенадцати заявили тройной аксель в короткую программу на втором этапе серии Гран-при Skate Canada. Среди них все три российских участницы: Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Камила Валиева, а также американка Алиса Лью и японка Мана Кавабе. Ещё одна японка Вакаба Хигути планирует исполнить аксель в 3,5 оборота только в произвольной программе.
Отметим, что на два тройных акселя в произвольной программе планирует пойти только Туктамышева. Валиева из элементов ультра-си планирует также исполнить четверной сальхов, каскады четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. Лью — четверной лутц.
Короткая программа у женщин начнётся в 4:45 мск в ночь на 30 октября.
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