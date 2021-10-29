«Между двумя одиночницами не может быть дружбы». Аделина Сотникова — о Юлии Липницкой

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о взаимоотношениях с чемпионкой ОИ-2014 в командных соревнованиях Юлией Липницкой.
«Юля сама по себе такой человек. Она не любитель появляться в свете. Она не любит интервью и шоу. По этой причине она и не появляется нигде. Когда видимся, то ограничиваемся словами: «Привет. Как дела?» И всё.
Мы можем пообщаться, но это не будет касаться фигурного катания и моментов, связанных со спортом. Можем спросить: «Что ты сегодня кушала?» Может быть дружба между одиночницей и танцоршей, но между двумя одиночницами — нет», — рассказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Super.
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