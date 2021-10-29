Сотникова рассказала об отношениях с Давой, не ставшим её партнёром в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, что успела подружиться с блогером Давидом Манукяном, известным под прозвищем Дава. Блогер должен был стать партнёром Сотниковой в телепроекте «Ледниковый период», однако вынужден был сняться из-за травмы, полученной на тренировке. Нового партнёра для Аделины не нашли.

«Авербух выбирает пары. Я не знала, какой будет состав из мальчиков. Был первый партнёр у меня — Никита Пресняков, а вторым стал Дава. Он мой партнёр — соответственно, я буду всегда за него горой. Мы много времени с ним катались. Мы подружились, но симпатии не было», — рассказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Super.

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