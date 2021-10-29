Александра Трусова: для меня покорение вершин — реальность, в которой я живу

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что живёт с целью покорения вершин.
«Для меня покорение вершин — реальность, в которой я живу. Но иногда, помимо завоевания новых призовых мест или совершения рекордов, мне приходится покорять городские вершины — в метель, сильный ветер, дождь и снег! И что в такой ситуации главное? Правильно одеться — в тёплый непродуваемый пуховик и комфортные непромокаемые ботинки. Тогда никакая непогода не помешает», — написала Трусова в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Фото: https://www.instagram.com/avtrusova/?hl=ru
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