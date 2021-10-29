Российский фигурист Артур Дмитриев может перейти в сборную США

29-летний российский фигурист Артур Дмитриев может сменить спортивное гражданство и перейти в сборную США. Об этом сообщил журналист Джеки Вон в своём «твиттере».

По словам журналиста, на этой неделе Дмитриев выступит на турнире US Championship Series, который является квалификационным к US Nationals. Последний раз Артур выступал под флагом России ещё в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при.

Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.

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