«Как-то некрасиво». Аделину Сотникову не взяли в жюри «Ледникового периода», хотя обещали

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, как её не взяли в жюри телешоу «Ледниковый период», хотя пообещали сделать это. Изначально Сотникова должна была выступить в проекте в паре с блогером Давидом Манукяном, известным под прозвищем Дава, однако тот вынужден был сняться из-за травмы, полученной на тренировке. Нового партнёра для Аделины не нашли.

«Как правило, обижаться нельзя. Но какая-то частичка внутри меня осталась. Всё равно как-то некрасиво. Например, обещали меня взять в жюри на постоянной основе», — сказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Super.

Аделину спросили, как в жюри попал Дава.

«Ну тут такая ситуация. Может, Первый канал захотел, может, Илюша предложил. Илья Авербух.

У них такая история: разовый приглашённый гость. Я думаю, он (Дава. — Прим. «Чемпионата») приглашённый гость, один раз пришёл. Может, из-за того, что он был участником проекта и его пригласили, чтобы хотя бы побыть в этой сфере хотя бы так. Но меня другое больше волнует: когда мне обещали, что меня хотели взять на постоянную основу в жюри, но опять же ничего не объяснили, не сказали», — добавила она.

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