Жулин: если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде будет очень тяжело

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде.



«Косторная — прекрасная фигуристка. Если она сделала выводы, то у неё есть всё, чтобы выступить в Канаде на высочайшем уровне. Но если она не восстановила тройной аксель, то ей будет очень тяжело.



Ситуация с задержкой выдачи виз может повлиять на фигуристов только при условии, что они это время не тренировались, ждали визы, мотались за паспортами. Или если в Канаде им сразу не разрешат выйти на лёд, чтобы они сидели на карантине. В принципе, ничего им не может помешать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.