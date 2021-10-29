Жулин: если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде будет очень тяжело
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от выступления Алёны Косторной на этапе Гран-при в Канаде.
«Косторная — прекрасная фигуристка. Если она сделала выводы, то у неё есть всё, чтобы выступить в Канаде на высочайшем уровне. Но если она не восстановила тройной аксель, то ей будет очень тяжело.
Ситуация с задержкой выдачи виз может повлиять на фигуристов только при условии, что они это время не тренировались, ждали визы, мотались за паспортами. Или если в Канаде им сразу не разрешат выйти на лёд, чтобы они сидели на карантине. В принципе, ничего им не может помешать», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Этап Гран-при в Канаде пройдёт с 29 по 31 октября.
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