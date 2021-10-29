Акопова и Рахманин выиграли соревнования спортивных пар на Мемориале Дениса Тена

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане определились победители и призёры в соревнованиях спортивных пар. Весь пьедестал заняли российские фигуристы. Лучшими из них были Карина Акопова и Никита Рахманин, выигравшие как короткую, так и произвольную программу.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан

Спортивные пары

1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Россия) – 195,86.

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 193,02.

3. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Россия) – 180,13.

4. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 175,42…

7. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов (Россия) – 156,35…

9. Надежда Лабазина/Алексей Святченко (Россия) – 146,84.

10. Екатерина Сторублевцева/Артём Грицаенко (Россия) – 145,96.