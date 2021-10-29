Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Скопцова и Алёшин выиграли ритм-танец на Мемориале Дениса Тена

Фигуристы Скопцова и Алёшин выиграли ритм-танец на Мемориале Дениса Тена
Комментарии

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане танцевальные дуэты завершили соревнования в ритм танце. Лидерство захватили россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин. Чуть более балла им уступают соотечественники — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. На третьем месте перед произвольным танцем расположился украинский дуэт — Александра Назарова и Максим Никитин.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Россия) – 78,39.
2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия) – 77,08.
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 75,46.
4. Виктория Семенюк/Илья Юхимук (Беларусь) – 63,07.
5. Лу Терро/Ноэ Перрон (Франция) – 60,48.
6. Мари Дюпайаж/Тома Набэ (Франция) – 59,81.
7. Гаухар Наурызова/Бойсангыр Датиев (Казахстан) – 55,49.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021