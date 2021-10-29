Гончаренко: Валиевой в Канаде нужно делать своё, не прыгать через голову

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на этапе серии Гран-при в Канаде.

Соревнования стартуют в Ванкувере в ночь на 30 октября. Россию представят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная.

«Нашей прекрасной, воздушной Камиле в Канаде нужно делать своё, не прыгать через голову, не добавлять что-то сверхъестественное, а накатывать стабильный вариант программы, который она уже показывала. Хочется, чтобы в короткой программе она смогла сделать свой тройной аксель с руками наверх, когда ей это удается, это просто ах.

От Лизы Туктамышевой буду ждать два её тройных акселя и чистый прокат. Чтобы нигде не дала слабину, не экономила силы, не убирала ничего из своего набора элементов, добавила скорости и шарма, можно больше, меньше не нужно. У Лизы свой стиль, своя харизма.

Алёне Косторной могу пожелать встрепенуться, разозлиться на себя за то, что недоделывала в предыдущих прокатах. Надеюсь, она, наконец, прыгнет свой аксель, на него нужно идти, нужно уверенно делать хотя бы не два, хотя бы один и дальше катать свою программу, показывая прекрасную себя. Её все любят, её все поддерживают, нужно работать», — приводит слова Гончаренко ТАСС.