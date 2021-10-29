Фигуристка Виктория Сафонова выиграла Мемориал Дениса Тена

На Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане фигуристки разыграли медали в женском одиночном катании. Победу одержала представительница Беларуси Виктория Сафонова, набравшая 190,06 балла. В борьбе за второе место выступающая за Украину Анастасия Шаботова опередила Екатерину Рябову из Азербайджана.

Четвёртое место заняла Эмми Пелтонен из Финляндии.

Отметим, что ранее все призёры соревнований выступали за Россию.



Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Нур-Султан, Казахстан

Женщины



1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 190,06.

2. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 179,50.

3. Анастасия Шаботова (Украина) – 175,21.

4. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 160,91.

5. Александра Фейгин (Болгария) – 146,52.

6. Наргиз Сулейманова (Германия) – 136,99.