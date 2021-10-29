Радионова высказалась о шансах Косторной вернуться на прежний уровень

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова высказалась о шансах чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной вернуться на прежний высокий уровень.
После сезона в академии Евгения Плющенко Косторная вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Алёна стала третьей на турнире серии «челленджер» в Финляндии и выступит на втором этапе Гран-при в Канаде. Соревнования стартуют в ночь на 30 октября по московскому времени.
«Видно, что она борется с собой, что у неё много амбиций, что она хочет быть лучшей, и это классно. Но наш вид спорта ещё раз доказывает, что ни в коем случае нельзя выходить из обоймы сильнейших, потому что очень тяжело в неё вернуться, когда ты пропустил какое-то время. Особенно в женском одиночном катании у тебя вообще нет возможности упускать время, ты постоянно должен быть в соревновательном режиме. Если честно, я верю в Алену, потому что у неё сильный и боевой характер. Думаю, своего она не отдаст.
Сейчас ей сложно, из-за этого она, может быть, пытается и программы менять, чтобы найти лучшую свою комбинацию. Новой её короткой программы я ещё не видела, но лично мне её короткая этого сезона нравилась, считаю, что ей она подходила, как подходят в принципе ей игривые и роковые образы. Верю, что у неё всё получится», — приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».
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